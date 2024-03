Radsport-Star Peter Sagan bereitet sich auf die Olympischen Spiele in Paris vor. Nun muss er eine Pause einlegen und sich am Herzen operieren lassen.

Radsport-Star Peter Sagan bereitet sich auf die Olympischen Spiele in Paris vor.

Imola - Der dreimalige Straßenrad-Weltmeister Peter Sagan muss sich einer Herz-Operation unterziehen. Das gab der frühere Profi des Teams Bora-hansgrohe auf Instagram bekannt. „Man muss sich keine Sorgen machen. Man kann sagen, dass mein Herz einen Boxenstopp braucht. Ich werde vom Sport-Kardiologen Dr. Roberto Corsetti operiert und bin sicher, bald wieder im Sattel zu sein“, teilte Sagan mit.

Der 34-Jährige hatte im vergangenen Jahr seine Straßenrad-Karriere beendet. Das letzte Ziel seiner erfolgreichen Laufbahn ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris, wo Sagan im Mountainbikerennen antreten möchte. Im Rahmen einer Trainingseinheit in Marseille traten die Herzprobleme auf. „Mein Herz hat da wohl ein paar Stöße abbekommen“, scherzte Sagan.

Bereits vor wenigen Wochen kursierten Medienberichte, wonach sich Sagan bereits einer ersten Herz-OP unterziehen musste. Eine offizielle Stellungnahme gab es dazu nicht. Der einstige Klassikerspezialist soll nach einem Rennen über einen zu hohen Puls geklagt haben.