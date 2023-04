Berlin - Titelverteidiger BR Volleys ist zum zwölften Mal in Folge ins Finale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft eingezogen.

Die Berliner Serienmeister schlugen die SWD powervolleys Düren in der Max-Schmeling-Halle 3:1 (25:22, 25:19, 16:25, 25:13) und gewannen die Halbfinalserie im Modus Best-of-five damit 3:0.

Im Finale treffen die Berliner auf den Sieger der Serie zwischen ihrem ewigen Konkurrenten VfB Friedrichshafen und der SVG Lüneburg. Friedrichshafen führt momentan 2:1, verlor am Mittwochabend aber die dritte Partie. Die Volleys gewannen neun der letzten elf Titel, zuletzt sechsmal in Folge. Friedrichshafen war in den vergangenen neun Finalserien der Gegner. Es war für die Berliner der achte Sieg im achten Pflichtspiel in dieser Saison gegen Düren, darunter das deutsche Pokalfinale.