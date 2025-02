Sestriere - Ski-Rennfahrerin Federica Brignone hat bei ihrem Heimspiel im italienischen Sestriere einen Doppelsieg gefeiert. Die 34-Jährige setzte sich im Riesenslalom durch und holte ihren 34. Weltcupsieg. Bereits am Freitag hatte sie den Riesenslalom für sich entschieden und mit ihrem siebten Saisonerfolg die Führung im Gesamtweltcup ausgebaut.

Die Weltmeisterin in dieser Disziplin verwies mit einem Vorsprung von 0,77 Sekunden die Schweizerin Lara Gut-Behrami und die nach dem ersten Durchgang führende Neuseeländerin Alice Robinson (+ 0,79 Sekunden) auf die weiteren Podestplätze.

Lena Dürr kam als 15. ins Ziel. Die 33 Jahre alte Slalom-Spezialistin schob sich nach Rang 23 dank der drittschnellsten Zeit im zweiten Durchgang noch nach vorn. Dürr will nun am Sonntag im Slalom noch mal angreifen. Fabiana Dorigo schied hingegen als 37. des ersten Durchgangs aus.

US-Superstar Shiffrin leidet weiter

Für US-Superstar Mikaela Shiffrin ist der Weg zurück im Riesenslalom nach ihrem schweren Sturz Ende November weiter schwierig. Nach Platz 25 am Freitag verpasste sie dieses Mal als 33. den zweiten Durchgang. Bei der WM in Saalbach-Hinterglemm hatte sie auf einen Start in dieser Disziplin verzichtet. Bei dem Sturz im Riesenslalom von Killington hatte sie eine Stichwunde im Bauch erlitten, musste operiert werden und fiel lange aus.

Während Shiffrin im Slalom wieder gut dabei ist, hat sie im Riesenslalom psychisch noch sehr unter den Sturzfolgen zu leiden. Auch jetzt war deutlich zu sehen, dass die Ausnahmekönnerin noch sehr gehemmt fährt.