Antalya - Die britische Star-Turnerin Jessica Gadirova hat zum Abschluss der Europameisterschaften in Antalya ihren dritten Titel gewonnen. Nach den Erfolgen mit der Mannschaft und im Mehrkampf holte die 18-Jährige auch Gold am Boden mit 14,000 Punkten. Für die Weltmeisterin war es bereits der dritte EM-Titel an diesem Gerät hintereinander.

Am Schwebebalken siegte die Niederländerin Sanne Wevers mit 13,800 Punkten und wurde damit Nachfolgerin von Emma Malewski. Die Chemnitzerin, die vor acht Monaten bei den Heim-EM in München überraschend gewonnen hatte, war bereits in der Qualifikation gescheitert.

Bei den Männern holte sich Artur Dawtjan aus Armenien mit 15,033 Punkten knapp vor Vorjahressieger Jake Jarman aus Großbritannien (15,016) den Titel. Europameister am Barren wurde Illia Kowtun aus der Ukraine, der mit 15,166 Zählern als Einziger die 15-Punkte-Marke an diesem Gerät übertraf. In der letzten Entscheidung der Titelkämpfe im Antalya Spor Salonu gewann der Kroate Tin Srbic mit 14,233 Punkten Gold am Reck.

Deutsche hatten sich für die Finals am Schlusstag nicht qualifiziert.