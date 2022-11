Brittney Griner in Straflager an der Wolga aufgetaucht

Soll in ein Frauenstraflager an der Wolga verlegt worden sein: Brittney Griner.

Saransk - Die in Russland zu neun Jahren Haft verurteilte US-Basketballerin Brittney Griner ist nach Angaben ihrer Anwälte in ein Frauenstraflager in der russischen Teilrepublik Mordwinien in der Großregion Wolga verlegt worden.

„Brittney kommt mit der Situation, so gut es geht, zurecht und versucht sich zu halten und an die neuen Bedingungen anzupassen“, erklärten ihre Anwälte Marija Blagowolin und Alexandr Boikow der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Bereits in der Vorwoche war bekannt geworden, dass Griner aus Moskau in ein Straflager verlegt wurde. Der genaue Aufenthaltsort war allerdings zunächst nicht bekannt geworden.

Die Athletin war im Februar an einem Moskauer Flughafen mit einer kleinen Menge Haschisch festgenommen und Anfang August von einem Gericht in Moskau zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Ein übergestelltes Gericht wies im Oktober die Berufungsklage Griners ab. Das Weiße Haus hat eigenen Angaben nach mehrere diplomatische Versuche unternommen, um die Freilassung der Basketballerin zu erreichen.