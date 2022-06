Bruce Cassidy neuer Trainer bei den Vegas Golden Knights

Las Vegas - Die Vegas Golden Knights aus der National Hockey League haben einen neuen Cheftrainer. Der bis vor gut einer Woche noch bei den Boston Bruins beschäftigte Bruce Cassidy übernimmt die NHL-Mannschaft aus dem US-Bundesstaat Nevada, wie die Golden Knights mitteilten.

Der 57 Jahre alte Kanadier erreichte mit den Bruins 2019 die Final-Serie um den Stanley Cup, verlor dort aber in sieben Partien gegen die St. Louis Blues. In dieser Saison war in der ersten Playoff-Runde Schluss.