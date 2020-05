Mit einem TV-Blackout in der Fußball-Bundesliga war nicht ernsthaft gerechnet worden. Daher ist der Deal zwischen dem Streamingdienst DAZN und der DFL für den Rest der Saison nicht überraschend. Am nächsten Spieltag mischt auch Amazon wieder mit.

Hamburg (dpa) - Die Fußball-Fans müssen keinen TV-Blackout in der Bundesliga-Restsaison befürchten. Die Deutsche Fußball Liga einigte sich mit dem kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN auf die Übertragung von neun Partien und den vier Relegationsspielen zur Bundesliga und zur 2. Bundesliga.

Das teilten die DFL und DAZN mit. So ist am Freitag (20.30 Uhr) das Berliner Derby zwischen Union und Hertha BSC bei DAZN zu sehen, am Sonntag (13.30 Uhr) folgt die Partie zwischen Schalke 04 und dem FC Augsburg.

Exklusiv wird DAZN diese beiden Begegnungen nicht zeigen. Der Internetgigant Amazon wird die Spiele über seine Plattform Prime zeigen - schon am vergangenen Montag war dort die Partie von Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen zu sehen. Der Onlinehändler hat nun erneut die Übertragungsrechte von der DFL erworben. Möglich war das nur, weil der Konzern Eurosport/Discovery in der Corona-Zwangspause nach dpa-Informationen seinen Vertrag mit der DFL gekündigt hatte. Zum weiteren Saisonverlauf gab es in der Mitteilung von Amazon am Donnerstagabend keine Angaben.

DAZN präsentierte die Bundesliga seit dieser Saison bislang über einen Sublizenz-Vertrag mit Eurosport, der 40 Punktspiele umfasst, davon 30 am Freitag sowie jeweils fünf am Sonntag und Montag, plus die vier Relegationsspiele. Doch dieser Kontrakt ist nach der Eurosport-Kündigung nicht mehr gültig. Ein Exklusivrecht hat DAZN damit nicht mehr. Die DFL kann auch mit anderen Anbietern verhandeln und so zusätzliche Einnahmen generieren. Amazon hatte bisher nur Audio-Rechte der Bundesliga gekauft.

Ein Blackout drohte nicht ernsthaft, da es genug Interessenten auf dem Markt gibt. Neben DAZN und Amazon wäre auch die Telekom als inzwischen etablierter Sport-Sender in Frage gekommen. ARD oder ZDF schieden allerdings aus. Denn das Rechtepaket galt nur für den Pay-TV-Bereich.

Alle anderen Spiele werden wie üblich bei Sky live präsentiert. Beim Saison-Comeback nach der Corona-Auszeit hatte der Pay-TV-Sender am vergangenen Wochenende die Konferenz-Sendungen der 1. und 2. Bundesliga auch über seinen Free-TV-Kanal Sky Sport News HD laufen lassen. Dies soll am kommenden Wochenende ein letztes Mal geschehen.

An den verbleibenden Spieltagen der Saison wird Sky die Höhepunkte-Sendungen wieder exklusiv für seine Kunden hinter der Bezahlschranke zeigen. Der Sender hatte sich nach eigener Aussage zu einer speziellen Aktion für die ersten zwei Spieltage nach dem Neustart entschlossen, damit in der für alle herausfordernden Situation der Corona-Pandemie möglichst viele Fans in den Genuss der Bundesliga kommen können.

