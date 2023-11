Olympischen Spiele in Paris

Julien Mattia/Le Pictorium Agency via ZUMA/dpa

Paris (dpa) - Bei den Olympischen Spielen in Paris im kommenden Sommer wird die Metro dem Ansturm der Zuschauer nach Einschätzung der Bürgermeisterin nicht überall gewachsen sein.

„Tatsächlich wird es Orte geben, an denen der Transport nicht bereit sein wird, weil es nicht die Anzahl der Züge und die Frequenz geben wird“, sagte Bürgermeisterin Anne Hidalgo dem Sender TMC. „Wir sind doch schon im Alltagsverkehr in einer schwierigen Lage und schaffen es nicht, das nötige Niveau an Pünktlichkeit und Komfort für die Pariserinnen und Pariser herzustellen“, sagte die sozialistische Kommunalpolitikerin.

Den Sorgen der Bürgermeisterin widersprach allerdings am Donnerstag die Präsidentin der Hauptstadtregion Île-de-France, Valérie Pécresse, unter deren hauptsächliche Verantwortung der Nahverkehr fällt. Die Verkehrsbetriebe RATP und die Bahngesellschaft SNCF bereiteten sich seit Monaten auf die Olympischen Spiele vor und würden diese auch bewältigen. Wie auch Transportminister Clément Beaune bemängelte die konservative Politikerin, dass die Bürgermeisterin bei gemeinsamen Arbeitssitzungen abwesend war, nun aber im Fernsehen den Stand der Dinge kommentiere. Die Olympischen Spiele sind vom 26. Juli bis 11. August 2024 geplant.