In einer richtungsweisenden Partie gewinnen die Baltimore Ravens deutlich gegen die Cincinnati Bengals. Das größte Thema aus Gäste-Sicht ist danach nicht die Pleite, sondern Quarterback Joe Burrow.

Burrow verletzt sich bei Bengals-Niederlage in Baltimore

Baltimore - Quarterback Joe Burrow von den Cincinnati Bengals hat sich am rechten Handgelenk verletzt und die Niederlage seines Teams bei den Baltimore Ravens nicht verhindern können.

Beim 20:34 gegen die Ravens hatte Burrow in der ersten Halbzeit offensichtlich große Schmerzen nach einem Wurfversuch und wurde ausgewechselt. Noch vor dem Ende des zweiten Viertels joggte er in die Kabine und kam nach der Pause gar nicht mehr zum Einsatz. Ersatzmann Jake Browning spielte an seiner Stelle und warf spät auch einen Touchdown-Pass. Gegen die Ravens um Spielmacher Lamar Jackson hatten die Bengals aber keine Chance und kassierten die fünfte Niederlage der Saison.

Die Ravens dagegen festigten mit nun acht Siegen in elf Spielen den ersten Platz in der AFC North und sind auf Playoff-Kurs. Das Team hat zwei Siege Vorsprung auf die Pittsburgh Steelers und die Cleveland Browns. Die Bengals sind letzter.

Jackson kam auf zwei Touchdown-Pässe. Ravens-Passempfänger Odell Beckham jr. blieb ohne eigenen Touchdown, hatte mit vier gefangenen Pässen über insgesamt 116 Yards das beste Spiel seit langem. Auch die Ravens mussten eine Verletzung verkraften. Tight End Mark Andrews konnte früh in der Begegnung mit einer Verletzung am Knöchel nicht weiterspielen.