Cakmakli steht im Halfpipe-Finale - Gu souverän

Zhangjiakou - Die deutsche Freestyle-Skifahrerin Sabrina Cakmakli hat das Halfpipe-Finale bei den Olympischen Winterspielen von China erreicht.

Die 27-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen wurde in der Qualifikation am Donnerstag Zwölfte und sicherte sich den letzten Platz für die Endrunde an diesem Freitag (2.30 Uhr MEZ). Vor vier Jahren in Pyeongchang war die Sportsoldatin Achte geworden.

„Ich bin unglaublich erleichtert. Ich war so unfassbar aufgeregt vor dem Wettkampf“, sagte Cakmakli und sprach von einem ihrer „besten Läufe“ in den vergangenen Jahren. Ihr Motto für das Finale: „Einfach nochmal Vollgas geben und Spaß haben“.

Chinas Topfavoritin Eileen Gu, die die Qualifikation am Donnerstag gewann, greift in der eisigen Schneeröhre von Zhangjiakou bereits nach ihrer dritten Medaille bei diesen Spielen. In der Disziplin Big Air hatte die 18-Jährige Gold geholt, im Slopestyle Silber. Die gebürtige Amerikanerin, die für das Gastgeberland startet, ist eine der schillerndsten Figuren bei Olympia.