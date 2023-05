Damon Severson (28) von den New Jersey Devils in Aktion mit Sebastian Aho (20) von den Carolina Hurricanes.

Raleigh - Die Carolina Hurricanes haben auch das zweite Spiel ihrer Viertelfinal-Serie in den NHL-Playoffs gegen die New Jersey Devils klar gewonnen. Carolina siegte am Freitag (Ortszeit) in heimischer Halle mit 6:1 (0:0, 4:0, 2:1). Schon die erste Partie hatte das Eishockey-Team aus North Carolina mit 5:1 gewonnen.

Jesper Kotkaniemi brachte die Hurricanes nach einem torlosen ersten Drittel mit zwei Treffern zu Beginn des zweiten in Front. Nach zwei weiteren Gegentoren im Mitteldrittel nahmen die Devils ihren Schweizer Torhüter Akira Schmid aus dem Tor. Auf der Gegenseite parierte Carolinas Torhüter Frederik Andersen 28 der 29 Schüsse auf sein Tor.

Derweil zählt Devils-Cheftrainer Lindy Ruff zu den drei Finalisten bei der Wahl zum Trainer des Jahres in der NHL. Die Devils hatten die Saison mit den meisten Siegen und Punkten ihrer Club-Geschichte beendet, nachdem sie im Vorjahr noch das fünftschwächste Team der Liga waren.