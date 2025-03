Die starken Cleveland Cavaliers holen den 12. Sieg in Serie und sind sicher in den Playoffs der NBA. Für Dennis Schröder gibt es eine Niederlage, ein anderer Deutscher kann jubeln.

Los Angeles - Die Cleveland Cavaliers haben ihr zwölftes NBA-Spiel in Serie gewonnen und als erstes Team die Teilnahme an den Playoffs sicher. Gegen die Miami Heat holten die Cavs ein 112:107 und können nicht mehr aus den Top Sechs der Eastern Conference verdrängt werden. Der Tabellenführer geriet im Schlussviertel zwar in Rückstand, drehte die Partie aber noch und verbuchte den 52. Saisonsieg.

Niederlage der Heat gut für Schröders Pistons

Die Niederlage der Heat half auch den Detroit Pistons um Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder, die in der Tabelle einen Platz vor Miami auf Rang sechs stehen, aber ihr Auswärtsspiel bei den Los Angeles Clippers verloren. Beim 115:123 überzeugte Schröder vor allem in der ersten Halbzeit mit starken Zuspielen und einer guten Dreier-Quote, konnte die zweite Niederlage aus den vergangenen vier Spielen aber nicht verhindern. Insgesamt ist die Ausbeute der Pistons seit Schröders Verpflichtung aber weiter überzeugend, in zwölf Spielen gab es nur diese beiden Niederlagen.

Gegen die Clippers kam der Weltmeister auf 21 Punkte, 7 Vorlagen und 6 Rebounds. Er war damit hinter Cade Cunningham, der auf 37 Punkte kam, zweitbester Werfer seiner Mannschaft. Dominanter Spieler der Partie war James Harden, der für die Clippers 50 Punkte erzielte.

Oklahoma City Thunder holen 51. Saisonsieg

Gut lief der Abend für Isaiah Hartenstein und die Oklahoma City Thunder. Der Tabellenführer der Western Conference gewann 120:103 gegen die Memphis Grizzlies. Hartenstein kam auf 10 Punkte, 15 Rebounds und 2 Vorlagen. Mann des Spiels war Shai Gilgeous-Alexander mit 41 Zählern für OKC.