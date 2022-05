Cavendish gewinnt dritte Etappe beim Giro

Balatonfüred - Der britische Sprintstar Mark Cavendish hat seinen insgesamt 16. Etappensieg beim Giro d'Italia geholt.

Der Ex-Weltmeister gewann zum Abschluss des Ungarn-Gastspiels die dritte Etappe über 201 Kilometer von Kaposvar nach Balatonfüred vor dem Franzosen Arnaud Demare und dem Kolumbianer Fernando Gaviria. Bester Deutscher im Massensprint war Phil Bauhaus auf Platz zehn.

Das Rosa Trikot des Gesamtersten trägt weiterhin der Niederländer Mathieu van der Poel, der die Auftaktetappe gewonnen und auch im Zeitfahren am Samstag mit dem zweiten Platz überzeugt hatte. Sein Vorsprung in der Gesamtwertung auf den Briten Simon Yates beträgt elf Sekunden. Emanuel Buchmann, der eine vordere Platzierung in der Endabrechnung anpeilt, hat nach seinem Sturz am Samstag 1:08 Minuten Rückstand.

Nach drei Etappen in Ungarn kehrt der Giro nach Italien zurück. Dort wartet nach dem Ruhetag auf der vierten Etappe am Dienstag über 172 Kilometer zum Ätna hinauf bereits die erste Bergankunft. Die Italien-Rundfahrt endet am 29. Mai in Verona.