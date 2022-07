Cavendish muss Quick Step verlassen - „Wird nicht bleiben“

Megève - Für Tour-Rekord-Etappensieger Mark Cavendish ist im nächsten Jahr kein Platz mehr im belgischen Erfolgsrennstall Quick Step.

„Er wird nicht bleiben. Ich denke nicht, es ist nicht möglich. Es tut mir im Herzen weh“, sagte Teamchef Patrick Lefevere der italienischen Sportzeitung Gazzetta dello Sport. Irgendwann komme die Zeit, um Danke zu sagen, für alles, was er für das Team getan habe, so der Belgier: „Ich weiß, dass er noch zwei Jahre fahren will, aber er ist nicht Teil unseres Projekts.“ Lefevere hatte einen Fünf-Jahres-Deal mit einem neuen Co-Sponsor präsentiert, das Team heißt ab 2023 dann Soudal-Quick Step.

Cavendish war 2021 zu Lefeveres Team zurückgekehrt und hatte dort zu alter Stärke zurückgefunden. Der britische Ex-Weltmeister gewann im vergangenen Jahr vier Etappen bei der Tour und egalisierte damit den Rekord von Legende Eddy Merckx mit 34 Etappensiegen. In diesem Jahr wurde der 37-Jährige nicht nominiert, stattdessen setzt Quick Step auf den niederländischen Sprinter Fabio Jakobsen, der bereits eine Etappe gewann.