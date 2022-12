Chiefs gewinnen Divison - Auch Eagles haben Playoffs sicher

Denver - Die Kansas City Chiefs haben als erstes Team der NFL-Saison ihre Division gewonnen und damit einen Platz in den Playoffs sicher. Das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes gewann das Auswärtsspiel bei den Denver Broncos am Sonntag 34:28. Nach einem 27:0-Vorsprung mussten die Chiefs am Ende mehr zittern als gedacht, verteidigten ihre Führung aber und stehen als Sieger der AFC West fest.

Zuvor hatten die Philadelphia Eagles durch ihren zwölften Saisonsieg bereits die Teilnahme an den Playoffs perfekt gemacht, haben im Gegensatz zu den Chiefs den ersten Platz in ihrer Division aber noch nicht sicher. Die Dallas Cowboys, die das Texas-Duell mit den Houston Texans 27:23 gewannen, könnten die Eagles theoretisch noch abfangen in der starken NFC East.