Aachen - Ingrid Klimke muss wegen einer Verletzung ihres Pferdes Franziskus auf den Start mit der Dressur-Nationalmannschaft beim CHIO in Aachen verzichten. Für die Reiterin aus Münster rückt nach Angaben des Dressur-Ausschusses Sönke Rothenberger nach.

Der 28 Jahre alte Reiter aus Bad Homburg sattelt Fendi, mit dem er zuletzt bei den deutschen Meisterschaften in Balve den Grand Prix gewonnen hatte. Die beiden Wertungsprüfungen des Nationenpreises werden am Donnerstag und am Samstag geritten.

Für Klimke ist der unfreiwillige Verzicht besonders bitter. Die 55-Jährige hatte sich bei den deutschen Vielseitigkeitsmeisterschaften in Luhmühlen das Schlüsselbein gebrochen, nach der Operation aber am Wochenende verkündet: „Franz und ich sind fit, und wir freuen uns auf Aachen.“ Der CHIO gilt auch als Sichtung für die Dressur-Europameisterschaften vom 4. bis 10. September in Riesenbeck.