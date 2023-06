Los Angeles - Wyndham Clark hat mit einem Schlag Vorsprung auf Rory McIlroy die US Open gewonnen und erstmals in seiner Karriere als Golf-Profi den ersten Platz bei einem Major-Turnier erreicht. Dem 29-Jährigen aus Denver reichte am Schlusstag im Los Angeles Country Club am Sonntag (Ortszeit) eine 70er-Runde zum Gesamtergebnis von 270 Schlägen. Er beendete das Turnier damit zehn Schläge unter Par.

McIlroy spielte ebenfalls eine 70er-Runde und vergab mehrere gute Chancen auf ein zweites Birdie nach dem auf Bahn eins zum Start in den Tag. Der Nordire hatte die US Open 2011 gewonnen und wartet seit neun Jahren auf den fünften Major-Titel seiner Karriere.

Rang drei ging an den Weltranglistenersten Scottie Scheffler. Auch er spielte in Los Angeles eine 70er-Runde zum Abschluss. Rickie Fowler, der an den ersten drei Tagen jeweils vorn gelegen hatte, rutschte mit einer Runde fünf über Par auf den geteilten fünften Platz.