Manila - Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat seine Profis vor dem ersten WM-Endspiel der deutschen Geschichte auf die gewaltige Bedeutung hingewiesen. „Die Jungs verstehen diese Chance. Das ist eine Chance, die gibt es nur einmal im Leben in so einem großen Finale“, sagte der Kanadier im Teamhotel der Deutschen in Manila.

Am Sonntag (14.40 Uhr/ZDF und MagentaSport) geht es gegen Serbien mit Ex-Bundestrainer Svetislav Pesic in der Mall of Asia Arena um WM-Gold. Dort hatten Dennis Schröder und Co. am Freitag im Halbfinale Topfavorit USA in einem spektakulären Spiel mit 113:111 besiegt.

Momente zum Genießen gönnte sich Herbert nicht, obwohl das von ihm ausgegebene Ziel WM-Medaille mit mindestens Silber bereits erreicht ist. „Es ging sofort los nach dem USA-Spiel. Es gibt keine Zeit zu feiern und keine Zeit, sich irgendwie gut zu fühlen“, sagte Herbert, der 2021 als Bundestrainer anfing und bei der Heim-EM im Vorjahr eine 17 Jahre dauernde Medaillenflaute beendete. Damals gab es Bronze hinter Spanien und Frankreich.

Diesmal soll niemand vor Deutschland landen, wenn es nach Herbert geht. Einen Fehler aus 2022 möchte man deshalb abstellen. „Franz Wagner hat es gesagt: Letztes Jahr haben wir es nach dem Sieg über Griechenland etwas schleifen lassen. So war es im folgenden Spiel gegen Spanien. Die wichtige Sache ist: Wir müssen daraus lernen. Wir werden diesmal nicht nachlassen“, kündigte Herbert an. Nach der Genesung des 22 Jahre alten Wagner sind alle zwölf Profis für das Endspiel fit und einsatzbereit.