Nach monatelanger Wettkampfpause kehrt Konstanze Klosterhalfen zurück. Die 5000-Meter-Europameisterin läuft einen Halbmarathon in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Frankfurt/Main - 5000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen wird ihr Wettkampf-Comeback beim Halbmarathon am 24. Februar in Ras al-Chaima geben. Dies gaben die Veranstalter des Rennens in den Vereinigten Arabischen Emiraten bekannt. Es ist der zweite Halbmarathon ihrer Laufkarriere und der erste Wettkampf nach achtmonatiger Verletzungspause.

Die 26-Jährige vom TSV Bayer 04 Leverkusen war bei ihrem Debüt über die 21,0975 Kilometer im Oktober 2022 in Valencia Zweite in 65:41 Minuten geworden. Es ist die zweitschnellste Zeit in der ewigen deutschen Bestenliste. Nur die deutsche Rekordhalterin Melat Kejeta (Laufteam Kassel/65:18 Minuten) war bisher schneller.