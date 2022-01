Corona-Fälle bei Alba Berlin: Spielverlegungen

Berlin - Nach elf Corona-Fällen bei Alba Berlin sind auch die Euroleague-Partie des deutschen Basketball-Meisters bei Maccabi Tel Aviv und Fenerbahce Istanbul verlegt worden, teilte Alba mit.

Eine Entscheidung über einen neuen Termin steht noch aus. Die Partie in Tel Aviv war für den 12. Januar angesetzt, in Istanbul sollten die Berliner am 14. Januar antreten.

Zuvor war schon die Austragung des Bundesliga-Spiels der Berliner bei den Braunschweig Lions am 9. Januar nicht möglich gewesen. Bereits am 3. des Monats war das Euroleague-Spiel gegen Panathinaikos Athen wegen Corona-Fällen im Team der Griechen abgesagt worden.