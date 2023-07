Orcines - Der belgische Radprofi Steff Cras hat einen Fan für sein Aus bei der Tour de France verantwortlich gemacht.

„Wenn ein Zuschauer mehr als einen Meter auf die Straße geht und sich nicht bewegt, wenn das Feld kommt, bleibt er besser zu Hause“, schrieb der 27-Jährige am Wochenende bei Twitter. „Du hast keinen Respekt für die Fahrer. Ich hoffe, du fühlst dich richtig schuldig. Wegen dir musste ich die Tour verlassen.“

Cras war am auf der achten Etappe wenige Kilometer vor dem Ziel der achten Etappe in Limoges zu Fall gekommen. Aus den TV-Bildern war der Grund nicht erkennbar. Cras erlitt bei dem Sturz Prellungen an Hüfte und Ellenbogen.

Einen Tag später kam Lilian Calmajane zu Fall. Der Franzose verhedderte sich in einer Wäscheleine, die vor einem Campingwagen am Streckenrand hing. Er blieb unverletzt. Bevor er die Fahrt fortsetzte, schimpfte Calmajane in Richtung der Zuschauer.