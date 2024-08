Logan Sargeant hat einen heftigen Unfall in Zandvoort.

Zandvoort - Ein heftiger Crash von Williams-Pilot Logan Sargeant hat das Abschlusstraining zum Formel-1-Rennen der Niederlande überschattet. Der US-Fahrer verlor knapp 15 Minuten nach Freigabe der Einheit ausgangs von Kurve drei die Kontrolle über seinen Wagen. Der Williams schlug auf dem nassen Asphalt in Zandvoort mit der rechten Flanke in die Leitplanke ein. Sargeants Auto fing Feuer, der 23-Jährige konnte aber selbstständig aussteigen.

„Ich bin ok“, sagte er über Funk. Der Williams musste abgeschleppt werden, die Leitplanke repariert. Sargeant steht bei Williams wegen schwacher Leistungen schon lange auf dem Prüfstand.

44 Minuten Wartezeit

Das dritte Freie Training, das 60 Minuten dauert, wurde erst nach 44-minütiger Unterbrechung wieder freigegeben. An der Spitze des Klassements stand am Ende Alpine-Fahrer Pierre Gasly vor Kevin Magnussen im Haas und Kick-Sauber-Pilot Valtteri Bottas.

Magnussens Teamkollege Nico Hülkenberg beschädigte sich bei einem Ausrutscher in die Streckenbegrenzung noch vor Sargeants Unfall die Nase an seinem Haas. Seine Bremse habe wie am Tag zuvor schon blockiert, klagte der Deutsche über Funk. Er wurde Neunter.