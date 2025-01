Für Lena Dürr ist der Slalom in Kranjska Gora früh beendet. Teamkollegin Emma Aicher darf auf das Podest hoffen, patzt dann aber ebenfalls. Eine junge Kroatin ist erneut nicht zu schlagen.

Kranjska Gora - Die deutsche Ski-Hoffnung Lena Dürr hat im ersten Slalom des Jahres einen Rückschlag kassiert. Die 33-Jährige schied im slowenischen Kranjska Gora schon nach wenigen Toren des ersten Durchgangs aus. Ihre Teamkollegin Emma Aicher ging auf einem aussichtsreichen fünften Rang ins Finale, fädelte dann allerdings ein und schied ebenfalls aus.

Den Sieg sicherte sich erneut Shootingstar Zrinka Ljutic. Die 20-jährige Kroatin hatte kurz vor dem Jahreswechsel bereits im österreichischen Semmering triumphiert und ihren ersten Weltcup-Erfolg gefeiert. Platz zwei ging an die Schweizerin Wendy Holdener vor Anna Swenn-Larsson aus Schweden.

Rückschlag im Kampf um Kristallkugel

„Das ging schneller als gedacht“, sagte Dürr im ZDF. „Ich glaube, ich bin einfach weggerutscht, innen gelegen und dann war es halt doch ein bisschen glatt da oben. Dann hält der Ski natürlich nicht. Tja, schade.“

Dürr hatte nach ihrem zweiten Rang in Semmering auf weitere wertvolle Punkte für das Gesamtklassement gehofft. Immerhin gilt sie in Abwesenheit der noch verletzten Topathletinnen Mikaela Shiffrin (USA) und Petra Vlhova (Slowakei) als Kandidatin für die kleine Kristallkugel der besten Slalomfahrerin. Stattdessen blieb sie erstmals seit mehr als einem Jahr in ihrer Paradedisziplin ohne Zähler.

Nur Hilzinger in den Punkten

Aicher erwischte es im Finale ähnlich früh wie Dürr im ersten Lauf, sie fädelte bei einem Rechtsschwung ein und kauerte danach enttäuscht am Streckenrand. Einzige Deutsche in den Punkterängen war Jessica Hilzinger auf dem 21. Platz.