Suns-Forward Kevin Durant (r) zieht an Clippers-Center Daniel Theis vorbei zum Korb.

Los Angeles (dpa) – - Die Los Angeles Clippers um Basketball-Weltmeister Daniel Theis haben in der NBA wieder gewonnen. Die Clippers gewannen ihr Heimspiel gegen die Phoenix Suns mit 138:111 (71:63), nachdem sie zuvor gegen den Stadtrivalen Lakers verloren hatten. Dadurch war der Lauf von fünf Siegen in Serie in der nordamerikanischen Basketballliga gerissen.

Theis erzielte in 14-minütiger Einsatzzeit sechs Punkte, drei Rebounds und drei Assists, bester Werfer der Clippers war Paul George mit 25 Zählern. Die Gastgeber führten die komplette zweite Hälfte und setzten sich durch einen dominanten Schlussabschnitt (37:20) ab.

Nachdem Theis Mitte November vergangenen Jahres zu den Clippers gestoßen ist, hat der Center 19 der 25 Spiele mit seinem neuen Team gewonnen. Das Team aus Los Angeles behauptet in der Western Conference den vierten Platz und befindet sich weiter auf Playoff-Kurs.

Die Milwaukee Bucks um Superstar Giannis Antetokounmpo kommen weiter nicht in Fahrt. Der NBA-Meister von 2021 verlor zu Hause gegen die Utah Jazz mit 116:132 (46:77) und kassierte die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Partien. Auch Antetokounmpo konnte die Niederlage mit 25 Punkten, elf Assists sowie zehn Rebounds und damit seinem vierten Triple-Double der Saison nicht verhindern. Die Bucks bleiben in der Eastern Conference Zweiter hinter den Boston Celtics, die am Montag (Ortszeit) ebenfalls verloren und sich den Indiana Pacers mit 131:133 (68:59) geschlagen geben mussten.