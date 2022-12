Darts-Ass van Gerwen nennt Tennis-Ikone Federer als Vorbild

London - Der langjährige Darts-Primus Michael van Gerwen hat Tennisikone Roger Federer als sein Vorbild im Weltsport angeführt.

„Wenn ich ein Sportidol ausmachen müsste, wäre das Federer. Er hat so viel erreicht, nicht nur mit seinen Siegen. Sondern auch, wie er aufgetreten ist. Jeder hat ihn geliebt“, sagte der 33 Jahre alte van Gerwen in einer Medienrunde in London. Der Niederländer van Gerwen ist dreimaliger Darts-Weltmeister. Der Schweizer Federer, der im September vom aktiven Profisport zurücktrat, ist einer der erfolgreichsten Spieler der Tennis-Geschichte.

Die Rivalität von van Gerwen, dem Schotten Peter Wright und dem Waliser Gerwyn Price wird mit der von Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic im Tennis verglichen. „Ja, das ist vergleichbar. Aber du hast das in jedem Sport, diese Duelle“, sagte van Gerwen, der im Vorjahr wegen eines positiven Corona-Tests aus der WM in London flog. Diesmal ist sein erstes Match für den 21. Dezember angesetzt.