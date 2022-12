Darts-Profi Schindler genießt Weihnachten mit Raclette

London - Der deutsche Darts-Profi Martin Schindler konnte das diesjährige Weihnachtsfest trotz der Terminhatz bei der WM genießen.

„Es war ein tolles Gefühl, diesen ersten Sieg bei der WM einzufahren. Die Laune war nicht schlecht über Weihnachten. Es war schön, im Rahmen meiner Familie mit Frau und Kind zu sein“, sagte der 26-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Nach seinem 3:1-Sieg gegen Martin Lukeman war Schindler an Heiligabend in die Heimat und am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages wieder zurück nach London gereist.

Dort steht im Alexandra Palace am Mittwochabend (22.45 Uhr/Sport1 und DAZN) das Drittrundenduell mit dem englischen Vorjahresfinalisten Michael Smith an. „Wir haben schönes Weihnachtsessen gemacht, es gab unter anderem Raclette. Es waren sehr schöne Tage“, schilderte Schindler, dessen Frau Denise vor zwei Wochen das erste gemeinsame Kind zur Welt brachte.

„The Wall“, wie der Strausberger genannt wird, könnte am Mittwochabend als bisher zweiter deutscher Spieler den Achtelfinaleinzug bei einer Darts-WM perfekt machen. Gegen Smith ist Schindler aber klarer Außenseiter.