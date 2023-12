London - Darts-Spielerin Fallon Sherrock ist bei der Weltmeisterschaft in London ausgeschieden und bekommt damit kein Duell mit dem deutschen Vertreter Martin Schindler. Die „Queen of the Palace“, wie Sherrock genannt wird, verlor ihr Erstrundenmatch gegen den Niederländer Jermaine Wattimena mit 1:3.

Wattimena trifft nun in Runde zwei am 22. Dezember auf Schindler. Sherrock hielt zwar gut mit, ließ aber in entscheidenden Momenten - vor allem im vierten Satz - zu viele Chancen liegen.

Die 29-Jährige hat bei der WM 2020 zwei Siege gegen Männer eingefahren und damit Darts-Geschichte geschrieben. Seither gab es keinen weiteren WM-Erfolg einer Frau gegen einen Mann. Als zweite Frau ist im Alexandra Palace die Japanerin Mikuru Suzuki vertreten. Sie trifft auf den Deutschen Ricardo Pietreczko. Die derzeit beste Frau, Beau Greaves aus England, hat auf eine WM-Teilnahme verzichtet, weil sie zuvor bei der Frauen-WM an den Start ging. Eine Doppelteilnahme verbot die PDC.

Topfavorit Luke Humphries startete souverän ins Turnier. Beim 3:0 gegen Lee Evans ließ der Engländer keine Zweifel an seiner starken Form. Humphries hat 2023 mehr als doppelt so viel Preisgeld eingespielt als jeder andere Darts-Profi.