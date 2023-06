Chambon-sur-Lac - Das deutsche Radsport-Talent Marco Brenner ist zum Auftakt des Critérium du Dauphiné unter die besten Zehn gesprintet.

Der 20-Jährige belegte nach 158 Kilometern rund um Chambon-sur-Lac Platz zehn, den Auftaktsieg und die Führung in der Gesamtwertung sicherte sich der Franzose Christophe Laporte. Emanuel Buchmann, der sich bei dem traditionellen Vorbereitungsrennen der Tour de France für einen Platz beim wichtigsten Rennen der Saison empfehlen will, verlor auf dem hügeligen Teilstück bereits 20 Sekunden.

Auch am Montag sind Kletterqualitäten gefragt. Am Ende der 167,3 Kilometer von Brassac-les-Mines nach La Chaise-Dieu ist ein gut vier Kilometer lange Anstieg auf über 1000 Meter Höhe zu bewältigen. Das Etappenrennen, bei dem Tour-Titelverteidiger Jonas Vingegaard dabei ist, endet am Sonntag in Grenoble.