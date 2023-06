La Coteau - Überschattet von mehreren Stürzen hat der Franzose Christophe Laporte die dritte Etappe beim Critérium du Dauphiné gewonnen und seine Spitzenposition in der Gesamtwertung ausgebaut.

Der Mann im Gelben Trikot, der in diesem Jahr bereits den Klassiker Gent-Wevelgem gewonnen hatte, siegte nach 194,1 Kilometer von Monistrol-sur-Loire nach Le Coteau im Sprint vor dem Iren Sam Bennett vom deutschen Bora-hansgrohe-Team und dem Niederländer Dylan Groenewegen. In der Gesamtwertung liegt Laporte nun elf Sekunden vor seinem Landsmann Julian Alaphilippe.

Für Ex-Weltmeister Alaphilippe war es ein Tag zum Vergessen. Einen Tag nach seinem Etappensieg in La-Chaise-Dieu wurde der Franzose durch einen Sturz und zwei Defekten ständig zurückgeworfen. Ohnehin war es im Finale der Etappe zu einigen Stürzen gekommen.

Am Mittwoch sind die Anwärter auf den Gesamtsieg gefordert, wenn das Einzelzeitfahren über 31,1 Kilometer von Cours nach Belmon-de-la-Loire ansteht. Das Etappenrennen, bei dem Tour-Titelverteidiger Jonas Vingegaard aus Dänemark dabei ist, endet am Sonntag in Grenoble.