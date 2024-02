Dominik Koepfer ist in guter Form, doch gegen den an Nummer zwei gesetzten Amerikaner Tommy Paul bleibt er chancenlos.

Dallas - Tennisspieler Dominik Koepfer hat beim ATP-Turnier in Dallas das Halbfinale verpasst. Der 29 Jahre alte Davis-Cup-Spieler verlor sein Viertelfinalmatch gegen den an Nummer zwei gesetzten Tommy Paul aus den USA mit 5:7, 3:6. Koepfer hatte noch am vergangenen Wochenende für Deutschland in Ungarn im Davis Cup gespielt und mit seinem Auftaktsieg den Grundstein für das deutsche Weiterkommen gelegt.