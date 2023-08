Abu Dhabi - Die deutschen Basketballer bangen um den WM-Einsatz von Aufbauspieler Justus Hollatz. Der 22-Jährige wird im Testspiel gegen die USA in Abu Dhabi nicht zum Einsatz kommen, wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) auf Anfrage mitteilte.

Hollatz hatte sich beim 84:71 gegen Griechenland am Samstag am Knöchel verletzt und musste von zwei Betreuern vom Parkett gestützt werden. Aus eigener Kraft hatte er zunächst nicht aufstehen können.

Hollatz, der in der Vorbereitung in Bonn bereits einmal aus der Halle humpelte, sollte am Sonntag in Abu Dhabi noch einmal untersucht werden, bevor über das weitere Vorgehen entschieden wird. Der DBB reist unmittelbar nach dem Testspiel gegen die USA zum Flughafen, um weiter zur WM nach Japan zu reisen. Bundestrainer Gordon Herbert hat nur zwölf Profis mit zu den Partien an den Persischen Golf genommen und müsste bei einem Ausfall nachnominieren. Am Freitag (14.10 Uhr/Magentasport) bestreitet der EM-Bronzegewinner von 2022 in Okinawa sein erstes WM-Spiel gegen Co-Gastgeber Japan.