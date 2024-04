Karlsbad - Vizeweltmeister Deutschland hat auch das zweite Vorbereitungsspiel auf die Eishockey-Weltmeisterschaft verloren und sucht noch nach der Form. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis unterlag in Karlsbad erneut Tschechien mit 2:4 (1:1, 0:3, 1:0). Zwei Tage zuvor siegte der WM-Gastgeber gegen die DEB-Auswahl bereits mit 3:0.

Justin Schütz von den Kölner Haien schoss im ersten Drittel in Überzahl das erste deutsche Tor in der Vorbereitung. Der Stürmer überzeugte bereits in der DEL-Saison als bester Torschütze in der regulären Saison. Die Führung hielt allerdings nur 23 Sekunden. Der sechsmalige Weltmeister konnte durch Radan Lenc zum 1:1 ausgleichen (19.). Der Mannheimer Torhüter Arno Tiefensee war chancenlos.

Die Tschechen drückten im zweiten Drittel auf den zweiten Treffer. Keeper Tiefensee klärte mehrfach, doch dann war Petr Kodytek zur Stelle. Mit einem Spieler mehr auf dem Eis drückte der Stürmer den Puck aus kurzer Distanz über die Linie (26.). Andrej Sustr von den Kölner Haien (32.) und Michal Kovařčík (40.) erhöhten auf 1:4. Alexander Karachun von den Schwenninger Wild Wings verkürzte kurz vor dem Ende noch auf 2:4 (59.).

Bundestrainer Kreis hat die Vorbereitung auf die WM in Tschechien (10. bis 26. Mai) in vier Phasen unterteilt. Nach dem Start in Karlsbad folgen im zweiten und dritten Teil Spiele gegen die Slowakei (18. und 20. April) sowie gegen Österreich (25. und 27. April). In der vierten Phase soll der WM-Kader beisammen sein. Nach den Partien gegen Frankreich am 4. und 6. Mai reist die DEB-Auswahl am 7. Mai ins tschechische Ostrava. Die WM beginnt für Deutschland am 10. Mai gegen die Slowakei.