DEB-Team nach Spektakel so gut wie sicher im Viertelfinale

Helsinki - Mit einem Torfestival hat Deutschlands Eishockey-Nationalteam den Viertelfinaleinzug in Finnland vorzeitig so gut wie sicher.

Mit 9:4 (4:0, 2:1, 3:3) deklassierte die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm in Helsinki den noch sieglosen Außenseiter Italien. Damit kann der WM-Halbfinalist von 2021 und Olympia-Zente nur noch theoretisch von einem der ersten vier Ränge, die das Weiterkommen bedeuten, verdrängt werden. Alexander Karachun (6./43. Minute), Kai Wissmann (7.), Yasin Ehliz (14./42.), Daniel Fischbuch (17./35.), Lukas Reichel (26.) und Samuel Soramies (58.) waren vor 3311 Zuschauern für Deutschland im fünften von sieben Vorrundenspiel erfolgreich.

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds schaffte damit den vierten WM-Sieg in Serie. Am Sonntag trifft die Söderholm-Mannschaft auf Kasachstan, ehe die Gruppenphase am Dienstag mit dem Prestigeduell mit der Schweiz endet.