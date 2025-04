Frankfurt - Der deutsche Radprofi John Degenkolb hat sich nach seinem schweren Sturz zu Wort gemeldet und das Fehlen bei seinem „Lieblingsrennen“ Paris-Roubaix bedauert. „Es war eine harte Wochen nach meinem Sturz in Flandern“, sagte der 36-Jährige in einem auf Instagram veröffentlichten Video. „Ich bin sehr, sehr enttäuscht, dieses großartige Rennen zu verpassen.“ Er wünschte den Fahrern viel Glück bei dem Rennen, das er 2015 gewonnen hatte.

In Frankfurt wurde der Profi nach seinem Sturz am vergangenen Wochenende bei der Flandern-Rundfahrt am Handgelenk operiert. Degenkolb zog sich Verletzungen am Schlüsselbein, am Ellbogen sowie am Handgelenk zu und wird laut Team für zwei Monate nicht an Wettbewerben teilnehmen können.

Nach dem unglücklichen Vorfall habe er viele Nachrichten bekommen. „Das hilft mir sehr, den Glauben zu behalten und die Stärke, um aus dieser beschissenen Situation herauszukommen“, sagte Degenkolb. Er werde stärker zurückkommen.