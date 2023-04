Port-Valais - Der deutsche Radprofi Nico Denz hat mit einem starken Zeitfahren den vierten Platz beim Prolog der Tour de Romandie belegt.

Der Freiburger wurde auf dem 6,82 Kilometer langen Parcours in Port-Valais mit einer Zeit von 7:29 Minuten gestoppt. Damit lag er vier Sekunden hinter dem tschechischen Sieger Josef Cerny. Auf den zweiten Rang fuhr der norwegische Zeitfahr-Weltmeister Tobias Foss eine Sekunde zurück.

„Ich wusste, dass ich in sehr guter Form bin und wollte heute einfach mal sehen, wofür das reicht. Ich bin selbst etwas überrascht, um ehrlich zu sein. Aber es lief richtig gut und ich hatte gute Beine. Es ist dann fast etwas schade, wenn man so lange am heißen Stuhl sitzt und dann doch noch abgelöst wird. Aber die anderen waren klar schneller“, sagte Denz.

Denz verpasste damit knapp seinen zweiten Sieg auf der World Tour. Im vergangenen Jahr hatte der 29-Jährige vom Team Bora-hansgrohe eine Etappe bei der Tour de Suisse gewonnen. Bei der berglastigen Romandie-Rundfahrt geht es am Mittwoch mit der ersten Etappe über 170,9 Kilometer von Crissier nach Vallée de Joux weiter.