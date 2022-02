Deutsche Basketballer gewinnen Spiel in Israel

Kann sich über den Sieg der deutschen Basketballer beim WM-Quali-Spiel in Israel freuen: Nationaltrainer Gordon Herbert.

Tel Aviv-Jaffa - Die deutschen Basketballer haben in der WM-Qualifikation ihren zweiten Sieg gefeiert. Das Team von Trainer Gordon Herbert gewann auch ohne seine Spieler aus der NBA und der Euroleague beim zuvor noch ungeschlagenen Team aus Israel mit 71:67 (35:33).

Damit machte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes einen großen Schritt in Richtung zweite Gruppenphase der Ausscheidungsrunde für die Weltmeisterschaft 2023. Zuvor hatte Deutschland gegen Estland verloren und in Polen gewonnen. Bester deutscher Werfer war Kapitän Robin Benzing mit 17 Punkten.

Am Montag (19.30 Uhr/Magenta Sport) kommt es in Heidelberg zum zweiten Duell zwischen beiden Teams. Dann sollen auch die beiden Berliner Maodo Lo und Johannes Thiemann und vielleicht auch Bayern Münchens Andreas Obst dabei sein. Die WM im kommenden Jahr findet in Indonesien, Japan und auf den Philippinen statt.