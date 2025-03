Nove Mesto - Auch ohne Franziska Preuß haben die deutschen Biathletinnen zum Abschluss des Weltcups in Nove Mesto in der Staffel mit Rang drei ein Erfolgserlebnis gefeiert. Im letzten Teamwettbewerb dieser Weltcup-Saison mussten sich Johanna Puff (22), Julia Tannheimer (19), Sophia Schneider (27) und Selina Grotian (20) nur den überlegen siegenden Weltmeisterinnen aus Frankreich und Norwegen geschlagen geben. Nach acht Nachladern hatte das DSV-Quartett 47,6 Sekunden Rückstand auf die Spitze.

Verfolgungsweltmeisterin Preuß war, wie schon bei der WM im Vormonat besprochen, aus Tschechien abgereist. Die 30-Jährige wurde mit Blick auf die letzten beiden Weltcups und den Kampf um den Gesamtweltcup geschont.

In insgesamt fünf Staffelrennen haben die Deutschen zudem zwei Siege in Hochfilzen und Ruhpolding eingefahren, daneben gab es aber auch die Ränge sieben und acht. Bei der WM in der Schweiz hatte es zuletzt nach einer Strafrunde von Schneider nur zu Rang fünf gereicht.

Drei Youngster liefern ab

Die gute Schützin Puff brauchte zwar nur einen Nachlader, musste aber auf der Strecke die Konkurrenz etwas ziehen lassen. So ging Tannheimer als Neunte mit 38,4 Sekunden Rückstand ins Rennen. Die 19-Jährige machte mit einer Extrapatrone ein starkes Rennen und schob sich auf Rang drei vor.

Schneider behielt anders als beim Saisonhöhepunkt trotz vier Nachladern ebenfalls die Nerven und so ging Grotian mit Vorsprung auf die Verfolgerinnen aus der Schweiz und Österreich in die Loipe. Und die 20-Jährige, auch in den beiden Einzelrennen in Nove Mesto jeweils beste Deutsche, brachte den Podestplatz ins Ziel.