Oliver Klemet in Aktion.

Fukuoka - Die deutsche Freiwasser-Staffel hat bei der Schwimm-WM in Japan eine Medaille und eine Bestmarke verpasst. Lea Boy, Leonie Beck, Rob Muffels und Oliver Klemet belegten in Fukuoka über 4 x 1500 Meter nach einem packenden Kampf um Bronze den vierten Platz. Klemet musste sich im Fotofinish dem Australier Kyle Lee geschlagen geben.

Zuvor waren alle vier Goldmedaillen in den bisherigen vier Freiwasserrennen an das Team des Deutschen Schwimm-Verbands gegangen. Mit dem fünften Titel hätte das DSV-Quartett einen Rekord aufgestellt. Noch nie hatte eine Nation alle Goldmedaillen bei einer Freiwasser-WM gewonnen. Den Sieg sicherte sich die italienische Staffel. Silber ging an Ungarn, Australien wurde Dritter.