Zwei deutsche Herren-Doppel erreichen in Wimbledon das Viertelfinale. Doch für eine Finalchance reicht es nicht.

London - Das deutsche Olympia-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz hat in Wimbledon den erneuten Einzug ins Halbfinale verpasst. Das Tennis-Duo verlor gegen die an eins gesetzten Marcel Granollers und Horacio Zeballos aus Spanien und Argentinien 4:6, 6:7 (3:7) und schied damit im Viertelfinale aus.

Im vergangenen Jahr hatten der Coburger Krawietz und der Frankfurter Pütz im Halbfinale des Grand-Slam-Turniers gegen Granollers und Zeballos den Kürzeren gezogen. Nächstes großes Ziel des Davis-Cup-Doppels sind nun die Olympischen Spiele in Paris, die am 26. Juli beginnen. Der Tennis-Wettbewerb geht am 27. Juli los.

Auch Aus für Überraschungsdoppel

Ausgeschieden ist auch das deutsche Überraschungsdoppel Constantin Frantzen und Hendrik Jebens. Das Duo aus Düsseldorf und Stuttgart musste sich 6:7 (1:7), 6:7 (1:7) gegen die an Position neun gesetzte Paarung Michael Venus und Neal Skupski aus Neuseeland und Großbritannien geschlagen geben.

Überraschend hatten die beiden mit drei Siegen das Viertelfinale erreicht. In der ersten Runde war dem deutschen Duo der erste Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier überhaupt gelungen.