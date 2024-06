Die deutschen Volleyballer sind erstmals seit zwölf Jahren wieder bei Sommerspielen dabei. In Paris wird es für Grozer & Co. nicht einfach.

Berlin - Die deutschen Volleyballer haben bei der Gruppenauslosung für die Olympischen Spielen in Paris schwere Gegner erwischt. Die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski trifft in Gruppe C auf den Weltranglistenzweiten Japan, Südamerikameister Argentinien und den dreimaligen Olympiasieger USA. „Wir wussten, dass jede Gruppe schwer wird. Der Fokus wird komplett auf dem ersten Spiel liegen, und dann sehen wir weiter“, sagte Winiarski in einer Verbandsmitteilung.

In der Nationenliga verlor die DVV-Auswahl gegen alle drei Teams in diesem Jahr. „Aber es waren sehr enge Spiele, daher bin ich optimistisch“, ergänzte Winiarski. Die deutschen Volleyballer hatten sich im vergangenen Oktober erstmals seit 2012 wieder für die Olympischen Spiele qualifiziert.