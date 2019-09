Antwerpen (dpa) - Die deutschen Volleyballer haben auch ohne ihren Star Georg Grozer und Kapitän Lukas Kampa ihr erstes EM-Gruppenspiel gewonnen.

Der mit zwei Niederlagen in die Endrunde gestartete Vize-Europameister von 2017 bezwang Österreich im Prestigeduell klar mit 3:0 (25:23, 25:15, 25:16). Simon Hirsch war mit 18 Punkten in Antwerpen bester deutscher Angreifer. Nationaltrainer Andrea Giani musste wegen einer Wadenblessur auf Diagonalangreifer Grozer verzichten, Kampa fuhr wegen Magenproblemen gar nicht mit in die Halle. Nach einem spielfreien Tag treffen die Deutschen am Mittwoch (17.30 Uhr/Sport1+) auf die Slowakei.

Infos zu den EM-Gastgebern

EM-Gruppen

Deutsche Gruppe

Spielplan

Infos zur TV-Übertragung

Deutscher Kader