Deutsche Wasserballer siegen erstmals bei WM in Ungarn

Die Wasserballer um Torwart Moritz Schenkel gewannen zum ersten Mal bei der WM in Ungarn.

Szeged - Die deutschen Wasserballer haben im vierten Spiel bei den Weltmeisterschaften in Ungarn ihren ersten Sieg geschafft. Nach drei Niederlagen in der Gruppenphase bezwang das Team vom Bundestrainer Petar Porobic Brasilien in Szeged mit 10:9 (2:2, 2:3, 3:3, 3:1).

Durch den Sieg spielt Deutschland in der Platzierungsrunde am Mittwoch gegen Kasachstan um Rang 13. Beste Torschützen für die Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbandes waren Lukas Küppers und Denis Strelezkij mit jeweils drei Treffern.

Die deutsche Auswahl hatte zuvor gegen Japan, Kroatien und Griechenland verloren. Das Team befindet sich im Umbruch. Bei der WM stehen gleich neun Spieler im deutschen 13er-Aufgebot, die noch nie bei einer Welt- oder Europameisterschaft dabei waren.