Vilnius - Das brisante Davis-Cup-Duell zwischen Israel und Deutschland findet in der litauischen Hauptstadt Vilnius statt. Wegen der unsicheren Lage in Israel aufgrund des Nahost-Konflikts hatte der Internationale Tennis Verband (ITF) eine Austragung in Israel ausgeschlossen.

Nun setzte die ITF die Partie für den 1. und 2. Februar in Vilnius an und wird auch als Veranstalter auftreten, da der israelische Verband keinen neutralen Ort präsentieren konnte. Beide Teams müssen bis zum Mittwoch nächster Woche ihre Kader nominieren.

Deutschland klarer Favorit

Sportlich geht Deutschland als klarer Favorit in die Partie. Aktuell steht kein israelischer Spieler unter den Top 500 der Welt. Auf deutscher Seite dürfte Alexander Zverev sehr wahrscheinlich erneut fehlen, da die Erstrunden-Partie direkt auf die an diesem Sonntag beginnenden Australian Open folgt, bei denen der Weltranglisten-Zweite seinen ersten Grand-Slam-Titel anstrebt. Nur im Falle eines frühen Ausscheidens von Zverev in Melbourne bestünde wohl eine kleine Chance, dass der Olympiasieger von Tokio 2021 in Vilnius spielt.

Im vergangenen Jahr hatte Deutschland den Einzug ins Finale knapp verpasst. Bei der Finalrunde in Malaga musste sich die Mannschaft von Bundestrainer Michael Kohlmann den Niederlanden geschlagen geben.