Saalbach-Hinterglemm - Emma Aicher und Lena Dürr haben die erste deutsche Medaille bei den Weltmeisterschaften von Saalbach-Hinterglemm verpasst. Auf bestem Weg zu Edelmetall in der Team-Kombination unterlief Dürr im Slalom ein ganz schwerer Patzer, sodass das Duo am Ende nur auf dem 17. Platz landete. Erste Weltmeisterinnen in dieser neuen Disziplin wurden die Amerikanerinnen Breezy Johnson und Slalom-Superstar Mikaela Shiffrin.

Die beiden hatten 0,39 Sekunden Vorsprung auf die Schweizerinnen Lara Gut-Behrami und Wendy Holdener. Bronze ging an die Österreicherinnen Stephanie Venier und Katharina Truppe. Die zweite deutsche Mannschaft mit Kira Weidle-Winkelmann und Jessica Hilzinger kam nicht in die Wertung, weil Hilzinger im Slalom ausschied.

Eigentlich hatte Aicher in der Abfahrt am Morgen gut vorgelegt für eine Medaille: Die 21-Jährige zeigte eine starke Fahrt und landete mit 0,23 Sekunden Rückstand auf Lauren Macuga aus den USA auf Platz zwei. Dürr ging also mit diesem Rückstand in den entscheidenden Torlauf, wo sie lange in Führung lag, dann aber kurz vor dem Ziel wegrutschte und fast ausfiel. Sie rettet sich ins Ziel, hatte dort dann aber mehr als vier Sekunden Rückstand.

An diesem Mittwoch (10.00/13.15 Uhr/ZDF und Eurosport) ist die Team-Kombi der Männer dran. Nach schwachen Speedrennen schickt der DSV nur ein Team bestehend aus Routinier Romed Baumann und Slalom-Ass Linus Straßer an den Start.