Beaver Creek - Die deutschen Skirennfahrerinnen haben auch beim Super G in Beaver Creek nicht in die Entscheidung eingreifen können. Kira Weidle-Winkelmann unterlief früh ein Fahrfehler, wenig später fuhr sie an einem Tor vorbei und schied aus. Auf die Abfahrt am Samstag hatte die 28-Jährige wegen eines Magen-Darm-Infektes verzichtet. Emma Aicher wurde phasenweise vom Wind gebremst und kam auf Rang 28. In der Abfahrt hatte die 21-Jährige nur Platz 43 unter 44 Starterinnen belegt.

Den Sieg holte in den USA sich Sofia Goggia aus Italien. Die lange verletzte Abfahrts-Olympiasiegerin von 2018 legte in 1:03,90 Minuten die klare Bestzeit hin. Zweite wurde mit fast einer halben Sekunde Rückstand Lara Gut-Behrami aus der Schweiz. Rang drei ging überraschend an die Österreicherin Ariane Rädler vor ihrer Teamgefährtin Cornelia Hütter, die am Samstag die Abfahrt vor Goggia gewonnen hatte.

Vonn testet erneut für Comeback

Am kommenden Wochenende finden in St. Moritz zwei Super-G-Wettbewerbe statt. Im Mittelpunkt stehen dürfte dann Lindsey Vonn, die mit 40 Jahren ein Comeback feiert. In Beaver Creek war sie bereits als Vorläuferin dabei. Offizielle Zeiten gab es nicht, Vonn machte nach Ansicht von Beobachtern in Colorado aber bereits wieder einen konkurrenzfähigen Eindruck.

Die in ihrer Karriere von vielen Verletzungen geplagte Amerikanerin fährt mittlerweile mit einem künstlichen Kniegelenk. Vor ihrem Rücktritt im Februar 2019 hatte sie als Speed-Dominatorin unter anderem 82 Weltcup-Rennen, Olympia-Gold 2010 und zwei WM-Titel gewonnen.