Perth - Ohne den verletzten Alexander Zverev ist das deutsche Tennis-Team beim United Cup in Perth im Viertelfinale ausgeschieden. Die Niederlage der als Titelverteidiger angetretenen Auswahl stand bereits nach den beiden Einzeln fest.

Zunächst verlor Laura Siegemund gegen die Weltranglisten-Sechste Jelena Rybakina 3:6, 1:6. Der für Zverev eingesprungene Daniel Masur unterlag danach 7:6 (7:5), 2:6, 2:6. Das abschließende Mixed war damit ohne Bedeutung. Der Weltranglisten-Zweite Zverev zog kurz vor der Begegnung gegen Schewtschenko wegen einer Bizeps-Zerrung zurück, wie die Organisatoren in Perth mitteilten.

Die deutsche Auswahl hatte in der Vorrunde gegen Brasilien und China gewonnen. Zverev siegte dabei in seinen Einzeln gegen Thiago Monteiro und Zheng Zhizhen. Der United Cup ist für viele Tennisprofis der Einstieg in die neue Saison und zugleich eine wichtige Vorbereitung für die Mitte Januar 2025 beginnenden Australian Open.