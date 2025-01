Melbourne - Novak Djokovic hat eine Pressekonferenz von Alexander Zverev vor dem Start der Australian Open gecrasht. Der serbische Tennisstar mischte sich beim Medientag unter die Journalisten und stellte zwei ungewöhnliche Fragen. Zverev (27) blieb cool und sorgte mit einer Antwort für Lacher.

„Wir wissen, dass Sie das Universum lieben, das Planeten-System. Können Sie uns sagen, was Sie an der Weltraumforschung so reizt?“, fragte Djokovic (37) aus der letzten Reihe im größten Interview-Raum des Medienzentrums im Melbourne Park. Zverev antwortete lächelnd: „Ich versuche, das Unbekannte zu verstehen.“

Doch damit gab sich der 24-malige Grand-Slam-Turniersieger nicht zufrieden. „Glauben Sie, dass die Antwort, wie man einen Grand Slam gewinnt, im Weltall liegt?“, hakte Djokovic nach. „Ich glaube, die Antwort auf die Frage, wie man einen Grand Slam gewinnen kann, ist, dass Sie mich einen gewinnen lassen“, scherzte Zverev.

Zverev spielt am Sonntag sein Erstrundenmatch

Im Anschluss umarmten sich die beiden Tennisstars und Djokovic betrat die Pressekonferenz-Bühne. Schon am Tag zuvor hatten die beiden bei ihrem Show-Satz unter Flutlicht in der Rod Laver Arena großen Spaß gehabt und Scherze gemacht.

Zverev nimmt bei den Australian Open den nächsten Anlauf zu seinem ersten Grand-Slam-Titel. Zum Auftakt am Sonntag (10.30 Uhr MEZ/Eurosport) ist der Weltranglistenzweite in der ersten Runde gegen den Franzosen Lucas Pouille klarer Favorit.

Djokovic hat das Turnier in Melbourne bereits zehnmal gewonnen. Der Serbe peilt mit Ex-Profi Andy Murray als neuem Trainer an seiner Seite den insgesamt 25. Grand-Slam-Triumph an. Damit wäre er alleiniger Rekordhalter für die meisten Erfolge bei den vier wichtigsten Tennis-Turnieren.