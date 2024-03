Djokovic gewinnt Auftaktmatch beim Turnier in Indian Wells

Setzte sich in seinem ersten Match in Indian Wells durch: Novak Djokovic.

Indian Wells - Novak Djokovic hat sein Auftaktmatch beim Tennis-Turnier in Indian Wells gewonnen.

Der Weltranglisten-Erste musste in der zweiten Runde gegen Aleksandar Vukic durch drei Sätze, setzte sich aber mit 6:2, 5:7, 6:3 durch. Der 24-fache Grand-Slam-Sieger hat das Hartplatzturnier in der kalifornischen Wüste bereits fünfmal gewonnen, war seit 2019 aber nicht mehr in Indian Wells aktiv.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev tritt bei dem mit 12,4 Millionen US-Dollar (ca. 11,4 Millionen Euro) dotierten Turnier auch im Doppel an und gewann sein Auftaktmatch zusammen mit dem Brasilianer Marcelo Melo gegen die Australier Marcus Daniell und John-Patrick Smith mit 6:2, 6:4. Tags zuvor hatte sich der 26-jährige Deutsche im Einzelwettbewerb durch ein 6:4, 6:4 gegen Christopher O'Connell aus Australien für die dritte Runde qualifiziert.