Djokovic sagt Teilnahme an Turnier in Toronto ab

Toronto - Eine Woche nach seiner Final-Niederlage in Wimbledon gegen den Spanier Carlos Alcaraz hat Tennisstar Novak Djokovic seine Teilnahme am ATP-Turnier in Toronto Anfang August abgesagt. Er benötige eine zusätzliche Pause.

„Ich habe meine Zeit in Kanada immer genossen, aber nach Gesprächen mit meinem Team sind wir davon überzeugt, dass dies die richtige Entscheidung ist“, wurde der 23-malige Grand-Slam-Sieger auf der Homepage des Veranstalters zitiert.

Djokovic hat das Turnier in Toronto viermal gewonnen. Es sollte zugleich der Beginn seiner Vorbereitung auf die US Open sein. Der Amerikaner Christopher Eubanks rutscht nun anstelle des 36-Jährigen ins Hauptfeld. Djokovic, die Nummer zwei der Welt, hatte in diesem Jahr die Grand-Slam-Turniere in Melbourne und Paris gewonnen. In Wimbledon unterlag der Serbe allerdings Alcaraz in fünf Sätzen.