Djokovic zieht in Dubai mühelos ins Viertelfinale ein

Hat in Dubai das Viertelfinale erreicht: Novak Djokovic.

Dubai - Tennisstar Novak Djokovic (35) steht nach einem mühelosen 6:2, 6:3-Sieg gegen Tallon Griekspoor im Viertelfinale der Dubai Championships. Der Weltranglistenerste aus Serbien baute seine Siegesserie damit auf 19 Matches aus.

Das Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten gewann Djokovic bereits fünfmal, in der Runde der letzten Acht trifft er nun auf Hubert Hurkacz aus Polen. „Die neuen Generationen kommen, aber ich habe keine Angst“, sagte ein lächelnder Djokovic in seinem Interview auf dem Platz über den 26 Jahre alten Niederländer Griekspoor.

Titelverteidiger Andrej Rublew aus Russland musste für den Einzug ins Viertelfinale mehr kämpfen. Gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina setzte er sich am Ende mit 1:6, 7:6, 7:6 durch.